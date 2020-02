Gianluigi Buffon chiede scusa per la battuta sul Coronavirus: sui social i commenti dei napoletani

Aveva fatto parecchio discutere sui social la battuta sul Coronavirus rivolta da Gianluigi Buffon a un tifoso cinese nel post-partita di Milan-Juventus, in mixed zone. Il portiere bianconero, uscendo da San Siro, era stato ripreso mentre firmava autografi. In quel frangente aveva sorriso a un tifoso di origini asiatiche, chiedendogli se fosse di Wuhan, città da cui ha avuto origine l’epidemia. Probabilmente l’ex numero 1 della Nazionale voleva scherzare sulla vicenda per esorcizzare la paura dilagante di questo periodo. Nelle ultime ore, comunque, ha deciso di scusarsi con i cittadini cinesi proprio attraverso uno dei principali social asiatici, Weibo. “Vi siamo vicini, lotteremo e vinceremo questa difficile battaglia insieme”, il messaggio di pace.

Tifosi napoletani e non solo avevano bacchettato sul web il portiere, ricordandone altre uscite poco nobili del passato, come quella del goal di Sulley Muntari in Milan-Juventus del 2012. Quella volta l’estremo difensore bianconero dichiarò che non avrebbe dichiarato che la palla fosse entrata nemmeno se se ne fosse accorto.