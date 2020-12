Aurelio De Laurentiis e Andrea Agnelli concordano: Juventus-Napoli si può giocare a febbraio

Non era questa ovviamente la sede per decidere la data del recupero, ma Napoli e Juventus stanno pensando ad una soluzione condivisa. Ne è convinta l’edizione odierna di la Repubblica che ha parlato dell’incontro tenutosi nella giornata di domenica tra Aurelio De Laurentiis e Andrea Agnelli, con i due presidenti che hanno discusso di tanti argomenti, valutando anche possibili date per recuperare la partita tra Juventus e Napoli, saltata ad ottobre.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Secondo il quotidiano ci sarebbe la possibilità di giocare il match nella data in cui era prevista la gara di ritorno. “Per la sfida del 13 febbraio, valida per la 22esima giornata di Serie A. Si giocherebbe allo Stadium e non al Diego Armando Maradona che ospiterebbe così il secondo appuntamento tra le due grandi rivali, come previsto dal calendario originale”. Di conseguenza, il calendario dovrebbe conoscere qualche piccola modifica. In un modo o nell’altro, comunque, si giocherà. Il Napoli ha raggiunto il suo obiettivo.