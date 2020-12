Calciomercato Napoli: Fabian Ruiz vicino al rinnovo, ma potrebbe essere ceduto subito dopo

L’appuntamento ufficiale con l’agente di Fabian Ruiz per discutere del rinnovo sarà fissato dal Napoli solo in tarda primavera. Sarà dunque quello il periodo decisivo per il prolungamento contrattuale del centrocampista spagnolo. La volontà del club sarebbe quella di proporre un contratto di 5 anni a 3 milioni netti, bonus esclusi. Quasi il doppio dell’ingaggio attuale, insomma. Ci sarebbe poi da discutere dell’inserimento della clausola di risoluzione, che il procuratore vorrebbe inserire e la società vorrebbe inserire solo a cifre altissime.

A giugno, nonostante l’eventuale rinnovo in primavera, se arrivasse un’offerta da almeno 50 milioni di Euro non sarebbe però da escludere una cessione. Lo sa anche Gennaro Gattuso, in quanto nei colloqui precedenti al rinnovo si è fatto anche il nome di Fabian Ruiz come possibile cessione dinanzi a proposte importantissime. A riferirlo è Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro.