Antonio Di Gennaro sottolinea: “Non capisco perché Gennaro Gattuso voglia prendersi sempre la colpa, su tutto”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto in queste ore Antonio Di Gennaro, ex calciatore e commentatore tv. “Juve-Napoli? Una partita non bella, equilibrata. Poi se andiamo a vedere il computo delle occasioni, il Napoli paradossalmente ne ha avuta qualcuna in più e anche più clamorose. Vedi la paratona di Szczesny su Lozano, il rigore, il tocco di Chiellini che l’aveva messa quasi in porta. Il pareggio era sicuramente più giusto. La partita è stata incanalata sull’equilibrio. (…) Demme sempre positivo, di Bakayoko conosciamo un po’ le sue carenze anche a livello tecnico però è Zielinski che ti deve dare lo spunto sulla trequarti. La qualità e l’inventiva ce l’hanno lui ed Insigne. Petagna è un giocatore che ha dato un po’ di fisicità ma nel gioco del Napoli fa un po’ fatica. Magari a partita in corso è diverso, ma il Napoli ama palleggiare”.

“A parte Demme, Bakayoko non ha questa capacità di venir fuori. A parte Koulibaly, Manolas ha sbagliato qualche disimpegno e ho saputo che Gattuso era molto arrabbiato per questo. Quindi merito della Juventus ma il Napoli sa che giocando in quel modo può trovare squadre che ti vengono a pressare. Sono mancati quei giocatori che di solito fanno bene queste giocate. Il Napoli le occasioni le ha avute. Non capisco perché Gattuso voglia prendersi sempre la colpa, su tutto. Può aver sbagliato qualcosa ma le occasioni bisogna concretizzarle. Giusto non dare troppa responsabilità ad Insigne, i rigori si sbagliano. Da capitano, poi, si è visto anche il dispiacere che ha avuto. In queste finali gli episodi sono determinanti”.