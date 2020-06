Antonio Corbo è sicuro: “Napoli-Juventus diventa per mille motivi la finale di Maurizio Sarri”

Sulle pagine del quotidiano la Rpubblica, il giornalista Antonio Corbo ha parlato della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus in programma mercoledì 17 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. “Diventa per mille motivi la finale di Maurizio Sarri. Il primo: il profeta del bel gioco trema come una foglia nel vento di novembre. Se perde la Coppa Italia, precipita di nuovo nello scetticismo di società e tifosi juventini come nella notte del 27 febbraio, dopo la sconfitta di Lione in Champions”.

“Altri due brividi portano a Napoli, dove l’appuntamento di mercoledì sveglia due sogni inconfessati. Il tifoso non ha mai dimenticato il triennio più suggestivo, tra grande illusione e pari bellezza. C’è poi Gattuso che vorrebbe esorcizzare, superare, migliorare il ricordo dell’artigiano di Figline Valdarno, superbo e felice a Napoli, ricco e discusso a Torino. È lodevole che Gattuso provi a cancellare un mito recente della sua nuova città, ma molto pericoloso per la sfida di Roma”.