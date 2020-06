Calciomercato Napoli, patto con Kalidou Koulibaly: se arriva un’offerta all’altezza può partire

Kalidou Koulibaly è stato uno dei migliori in campo di Napoli-Inter e continua ad essere al centro del mercato azzurro. Una prova di buon livello dopo tanti mesi di inattività non era facile. Oggi in tanti danno per scontata la sua cessione, ma ad oggi sul tavolo del Napoli non ci sono offerte ufficiali che abbiano soddisfatto Aurelio De Laurentiis.

Secondo SkySport, però, ci sarebbe in tal senso già una decisione importante da parte del presidente, che ha aperto ad un vero e proprio accordo tra gentiluomini. Il senegalese ha ancora diversi anni di contratto e proprio per questo non è da escludere una sua permanenza a Napoli. Lui si trova benissimo e Gennaro Gattuso ha fiducia in lui. Il patto tra le parti stabilisce tuttavia che nel caso in cui arrivasse un’offerta adeguata al suo valore, il Napoli non si metterebbe di traverso e asseconderebbe la sua volontà di fare una nuova esperienza.