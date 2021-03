Antonio Corbo è sicuro: “La squadra sta meglio e il problema è solo la condizione, non vicende extra-campo”

Il giornalista de la Repubblica Antonio Corbo è intervenuto in queste ore a Radio Marte per commentare la vittoria del Napoli sul Benevento. “Sono sempre molto prudente. Come quando c’è da criticare mi limito e cerco di essere equilibrato, devo farlo anche nell’ottimismo. Non possiamo prescindere da un elemento: il Benevento. Ieri, il Benevento è stato inguardabile: il Napoli ci è andato a nozze. Nella situazione di assoluto vantaggio concessa, stranamente, al Napoli, ho visto delle cose oggettivamente positive”.

“Innanzitutto ogni giocatore era al posto suo, senza le stravaganze di Eljif Elmas che galleggiava a sinistra per poi venir distrutto dal Granada. Si è visto che la squadra sta meglio e il problema è solo la condizione. Questo fatto ci aiuta a capire che la crisi che c’è stata, e ancora latente, non era dovuta all’allenatore, alle vicende extra-campo tra presidente Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso, ma a condizione, disordine tattico, tensioni inutili e COVID. Spero che tutto sia passato, ma adesso mi aspetto una verifica nelle prossime due partite”.