Anche Allan contro la Superlega: “È stato orribile e sconvolgente sentire parlare di questa proposta”

Anche Allan, ex centrocampista del Napoli e oggi all’Everton di Carlo Ancelotti, ha detto la sua sul caso della Superlega, parlando al sito ufficiale del club inglese. “Qui mi sento a casa e spero di restare il più a lungo possibile. Non c’è motivo di pensare a un addio, anche se è molto presto per parlare di questo, spero di restare e regalare tante gioie ai tifosi. È stato orribile e sconvolgente sentire parlare di questa proposta, avrebbe decretato la fine dei sogni di tanti bambini. I bambini sognano di giocare la Champions League per merito sportivo. È fantastico che questo torneo sia stato cancellato, è fantastico che abbia vinto l’amore per il calcio”.

Allan ha lasciato senza ombra di dubbio bei ricordi a Napoli, soprattutto in relazione alle sue prestazioni in Champions League. Due anni fa Aurelio De Laurentiis respinse al mittente un’offerta faraonica da parte del Paris Saint-Germain per il brasiliano.