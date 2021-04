Napoli, la partita d’addio di Ezequiel Lavezzi è possibile: il Comune prepara lo stadio Diego Armando Maradona

Ezequiel Lavezzi vuole salutare i suoi ex tifosi allo stadio Diego Armando Maradona celebrando una gara d’addio al calcio. Il portale online di Sportmediaset scrive che la partita si farà: “Una data non è stata ancora fissata, ma presumibilmente non si farà nulla fino a settembre, quando si spera che il pubblico (almeno in parte) possa tornare a tifare sugli spalti”. Dopo 9 anni, quindi, i supporters partenopei potranno nuovamente emozionarsi al grido di “Pocho! Pocho!”.

L’argentino ha espresso il desiderio di disputare la gara d’addio proprio a Fuorigrotta e il Comune di Napoli ha accolto con piacere la notizia. Ciro Borriello, assessore allo sport, ne ha parlato dunque in queste ore a Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro: “Daremo lo stadio a Lavezzi senza problemi. Noi, intanto, vogliamo fare una inaugurazione con almeno la capienza ridotta a metà. Penso che per l’ultima di campionato potremmo vedere del pubblico sugli spalti del Maradona”.