Ancelotti, da ex Napoli a sogno per gli inglesi

Davide Ghilandi, presidente dell’Italian Toffees Wall, ha parlato nelle ultime ore a Radio Sportiva per dire la sua sull’esordio di Carlo Ancelotti sulla panchina dell’Everton. Le squadre inglesi sono impegnate infatti nel tradizionale “boxing day”. “Da quattro anni è arrivato un nuovo investitore in società. Ha acquisto il pacchetto di maggioranza del club e abbiamo fatto delle stagioni interessanti dopo aver fatto delle spese importanti. L’arrivo di Ancelotti è un sogno per noi, ci ha sorpreso. Ora abbiamo un grande manager che ci guida”.

A Napoli Ancelotti rappresenta già il passato. In molti si interrogano ancora su come un tecnico di tale fama e prestigio non sia riuscito a conquistare nulla di concreto in una piazza comunque ambiziosa come quella partenopea. Di certo, il passaggio all’Everton non è stato studiato dopo l’esonero voluto da De Laurentiis. Presidente e tecnico si sarebbero messi d’accordo già alcune settimane prima stabilendo l’addio di Ancelotti dopo la partita di Champions col Genk.