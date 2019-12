Niente Napoli per Ibrahimovic: Milan vicinissimo

Zlatan Ibrahimovic ha già detto di sì al Milan, Ne è sicuro Gianluca Di Marzio di Sky Sport, esperto di calciomercato. Tra stasera e domani, dunque, il club rossonero dovrebbe limare e chiudere ogni dettaglio per il ritorno dello svedese a Milano. L’attaccante dovrà firmare un contratto di sei mesi fino a giugno 2020 con rinnovo legato a determinate condizioni legate anche ai goal e facilmente raggiungibili. Smentite le indiscrezioni degli ultimi giorni su un possibile ritiro, così come quelle che lo volevano al Napoli di Gattuso.

Il mercato del Napoli si incentrerà probabilmente sul centrocampo. In avanti permangono dei dubbi sullo scambio tra Llorente e Politano con l’Inter: lo spagnolo è arrivato pochi mesi fa e non ha fatto male, soprattutto in Champions League. L’obiettivo principale sarà quindi Lucas Torreira per la mediana, ma Giuntoli sta sondando parecchie alternative per non rimanere impreparato. Zlatan Ibrahimovic, però, rimarrà solo e soltanto un sogno.