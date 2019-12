De Laurentiis può svendere Koulibaly a gennaio: Napoli saluta KK?

Il 2019 volge al termine e con gennaio alle porte per iniziare un nuovo mese di calciomercato. Le ultime indiscrezioni parlano di un possibile trasferimento di Kalidou Koulibaly, pilastro della difesa azzurra e difensore apprezzato a livello internazionale. Stando ai tabloid inglesi Daily Star e Daily Mirror, infatti, il centrale partenopeo avrebbe chiesto di sua spontanea volontà di lasciare la Serie A e per gennaio ci sarebbero Manchester United e Arsenal sulle sue tracce. Dal canto suo, il Napoli non vorrebbe lasciarlo partire a gennaio e soprattutto non senza una valutazione congrua.

De Laurentiis sarebbe disposto ad accettare 65 milioni per il senegalese, nonostante in passato avesse rifiutato offerte ben più faraoniche. Senza Koulibaly, però, la retroguardia azzurra perderebbe chiaramente il suo referente principale. Manolas non è stato sempre brillantissimo finora e comunque perdere un pezzo grosso a stagione in corso sarebbe deleterio per qualsiasi squadra. Sarebbe davvero difficile rimpiazzare Koulibaly in così poche settimane.