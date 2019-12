Ancelotti come Sarri: vuole Zielinski e Koulibaly all’Everton

Pericolo in casa Napoli. Durante il mercato di gennaio, a provare a pescare nella rosa azzurra potrebbe essere Carlo Ancelotti. Appena arrivato all’Everton, il tecnico sta pensando a quali innesti integrare per lottare con più tranquillità per la salvezza. Stando a quanto riportato dal Liverpool Echo il mister avrebbe già chiesto alla propria dirigenza la possibilità di prendere dal club partenopeo Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco, però, sta trattando proprio in questi giorni il rinnovo di contratto con la società di Aurelio De Laurentiis.

Non finisce qui. Altre indiscrezioni vorrebbero anche il nome di Kalidou Koulibaly sul taccuino del buon Carletto. Così come voleva fare Maurizio Sarri dopo il suo addio, anche Ancelotti sta cercando di portare con sé i pezzi pregiati della squadra azzurra per affrontare al meglio la nuova avventura inglese. Probabilmente il tecnico vuole fare leva sulla questione dell’ammutinamento, che ha reso cedibili anche gli elementi più illustri all’ombra del Vesuvio.