TUTTOSPORT – C’è la Supercoppa, la prima pagina snobba Ancelotti

L’edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con riferimenti d’obbligo alla Supercoppa Italiana che si giocherà oggi tra Juventus e Lazio, all’estero. I volti di Maurizio Sarri e Simone Inzaghi sono sulla coppa. “Juve, mi diverti” e “Lazio, alla pari” i virgolettati d’accompagnamento. Spazio poi alla cocente sconfitta del Torino dell’ex azzurro Mazzarri contro la SPAL, oltre che alla vittoria dell’Inter con annessa esultanza di Esposito. Il titolo è “Lukaku-Esposito, Natale in vetta”. I nerazzurri continuano ad essere primi in classifica insieme ai bianconeri e a tenere vivo il campionato. La Serie A potrebbe trovare solo in Lazio e Roma potenziali outsider nel girone di ritorno.

Giusta menzione al Liverpool campione del mondo dopo il successo ai danni del Flamengo per 1-0, grazie al goal di Firmino ai tempi supplementari. La prima pagina non dedica spazio al curioso e repentino trasferimento di Carlo Ancelotti all’Everton, nonostante il saluto dedicato da De Laurentiis al suo ex allenatore, mentre viene citato l’esonero di Montella.