Amrabat non smentisce il trasferimento al Napoli

Il Napoli deve affrontare il Sassuolo nell’ultima gara prima della sosta natalizia. Nel frattempo, però, sono arrivate le dichiarazioni del centrocampista del Verona Sofyan Amrabat che ha commentato la notizia del proprio accostamento agli azzurri. Il giocatore ha parlato ai microfoni di Fox Sport Olanda. “Cerco di restare lontano da tutto, ma ho letto anche io che è quasi fatta con il Napoli. Adesso voglio solo passare un po’ di tempo con la mia famiglia in Olanda, presto però dovrò prendere una decisione”.

Nessuna smentita, quindi. Amrabat sembra seriamente sempre più vicino al club azzurro. Il marocchino ha giocato finora nell’Utrecht, nel Feyenoord e nel Bruges prima di approdare in Serie A, al Verona. Nazionale dal 2015, si è spesso distinto nei contrasti, ma non è certo un abile realizzatore. Sono 2 i goal segnati finora in carriera. In ogni caso, le sue caratteristiche rispondono alle esigenze attuali del Napoli che vuole quel tipo di rinforzo a centrocampo.