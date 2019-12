Torreira è in stallo

Il direttore sportivo Giuntoli è ancora al lavoro per rinforzare la squadra nel mercato di gennaio. Per Rino Gattuso il nome di Lucas Torreira va più che bene. Da diverse settimane l’ex Sampdoria è finito sotto alla lente d’ingrandimento dello scout napoletano, ma strapparlo all’Arsenal non è semplicissimo. Non parliamo di un gregario, ma di un elemento spesso titolare la cui valutazione potrebbe essere considerata esagerata.

Anche nella giornata di ieri il centrocampista è stato impiegato dal primo minuto contro l’Everton. L’Arsenal ha appena cambiato allenatore e questo potrebbe incidere in negativo sulla trattativa. Torreira potrebbe giocarsi ancora qualche carta per rimanere a Londra, il che sembra rappresentare la sua priorità. Giuntoli lo ritiene sempre la prima scelta per il mercato invernale, senza dimenticare Amrabat e Lobotka. In ogni caso, il vero problema per prendere Torreira sarà la formula del trasferimento. Un prestito con diritto di riscatto a cifre elevatissime potrebbe non piacere a De Laurentiis.