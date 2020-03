Amedeo Carboni sulla sfida col Barcellona: “Perché il Napoli non potrebbe farcela?”

Amedeo Carboni, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, esprimendosi sul momento del Napoli di Gennaro Gattuso e sulla prossima sfida di Champions col Barcellona: “Il Napoli ora sta bene, è chiaro che non è favorito contro il Barcellona sulla carta. E’ anche vero che il calcio è bello, c’è un signore che si chiama Messi e che se trova la serata… Però, alla fine, il campo non è cosi scontato, chiaro che sia difficile per il Napoli, ma perché non potrebbe farcela? Gattuso? Ho sentito parlare molto bene di lui a livello di persona, ha fatto dei cambi importanti soprattutto dopo Ancelotti, e non era facile, visto che Carlo era amato da tutti quanti”.

Il match dovrebbe disputarsi sorprendentemente a porte aperte, ma non sono esclusi nuovi provvedimenti nei prossimi giorni. Il Napoli non è mai arrivato alla finale di Coppa Italia nella sua storia.