Napoli, Gennaro Gattuso ha chiesto tre conferme a De Laurentiis per il rinnovo biennale

A Castel Volturno, nella giornata di ieri, si è tenuto il summit tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso in cui è stata ribadita la volontà di andare avanti insieme. A riferirlo è Sky Sport, secondo cui la chiacchierata sarebbe durata circa un’ora. Sia dal punto di vista del mercato sia da quello personale c’è condivisione degli intenti. Le parti comunque si riaggiorneranno, anche perché non si è parlato di ingaggio e di durata del contratto nel dettaglio, che saranno valutati dai legali. Il rinnovo dovrebbe essere biennale. I risultati sono già positivi, ma qualora dovesse arrivare la qualificazione in Europa League la conferma è scontata. Gennaro Gattuso avrebbe chiesto di tenere Fabian Ruiz e Piotr Zielinski, oltre che Dries Mertens, già verso il rinnovo. Qualche cessione illustre, però, dovrebbe rendersi necessaria in caso di mancato accesso alla Champions League. Oggi Kalidou Koulibaly sembra l’indiziato numero uno in tal senso.