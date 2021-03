Allan rivela: “Mio figlio è un grande fan di Cristiano Ronaldo, ma non gli è permesso di avere la maglia della Juventus”

L’ex centrocampista del Napoli Allan ha rilasciato alcune dichiarazioni a Liverpool Echo rivelando un retroscena che ha per protagonista la sua famiglia: “Mio figlio ama il calcio e guarda tante partite, è un grande appassionato. Gli ho trasmesso la passione per questo sport e sono contento che condivida con me la gioia di vedere delle belle gare. Indossa sempre la maglia dell’Everton e le magliette delle altre squadre per cui ho giocato. Lui è un grande fan di Cristiano Ronaldo, quindi ha sempre avuto una sua maglia”.

“Non è permesso a mio figlio di avere la maglia di Cristiano Ronaldo, non quella del portoghese con la Juventus almeno. Il motivo è il seguente: i bianconeri sono dei grandi rivali del Napoli e non posso permettergli di avere una maglia di un avversario degli azzurri. Pertanto, gli ho concesso di indossare solo la maglia numero 7 del Real Madrid a casa. Va bene idolatrare Ronaldo. I bambini sognano sempre di segnare e venerano sempre gli attaccanti, mio figlio non fa eccezione”.