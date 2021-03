TUTTOSPORT – Italia, Roberto Mancini ne convoca 38

Tuttosport in apertura dedica spazio alla Juventus: “CR7-Pirlo: patto Juve”. Il tecnico bianconero pianifica nuovi successi insieme a Cristiano Ronaldo. Intanto il portoghese è stato premiato al Gran Gala del Calcio come miglior giocatore dello scorso anno. Tra le donne premiata la juventina Cristiana Girelli. Premiati anche Gian Piero Gasperini, Antonio Percassi, l’Atalanta e l’arbitro Daniele Orsato. “Tre ore con il Papa”: nel taglio alto spazio al racconto di Sinisa Mihajlovic che ha incontrato il Papa. “Francesco ti segna dentro. Sono per metà ortodosso ma il Papa è il Papa. E’ un tuttocampista, fa la differenza, l’importante che stia in campo. A Medjugorie sono tornato bambino. Lascerò a 75-80 anni”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Mandragora, Toloi e Ricci: azzurro felicità”. Qualificazioni ai prossimi Mondiali: Roberto Mancini ne convoca 38. I giocatori dell’Inter arriveranno in ritiro solo se ci sarà l’ok dell’ATS. “Belotti: resto se…”: si parla del futuro del “Gallo”. E’ sempre nel mirino del Milan.