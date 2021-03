Mario Sconcerti sottolinea: “C’è bisogno del ritorno di Milano al centro del business del calcio”

Mario Sconcerti ha analizzato sul Corriere della Sera il momento del calcio italiano in Europa, dopo le eliminazioni dell’ultima settimana di Champions League ed Europa League. “Scomparsi dal calcio europeo. I pochi soldi non spiegano il problema. I soldi sono l’inizio della soluzione, ma da soli non sono sufficienti. In Europa i grandi ricchi sono una quindicina, solo uno-due vincono. Gli altri perdono di conseguenza. Ma senza soldi non si comincia nemmeno. Prima dello sceicco il Paris Saint Germain aveva vinto un solo scudetto”.

“Il City due in cento anni. Il Milan di Berlusconi ha vinto dovunque per venti anni, senza i soldi di Berlusconi deve ancora tornare in Champions. C’è bisogno del ritorno di Milano al centro del business del calcio. Anche la Juve ha perso da questo impoverimento. E poi bisogna chiedere il conto a Coverciano e bisogna rivedere i settori giovanili: sicuri che i corsi, le materie studiate, i docenti, siano adeguati al tempo che stiamo vivendo e siano adeguati per il futuro?”.