Alfredo Pedullà è sicuro: “Ora è anche giusto che il Napoli continui a chiedere 80 milioni per Kalidou Koulibaly”

Alfredo Pedullà ha analizzato la situazione di mercato di Kalidou Koulibaly sul proprio sito. “Ha ragione chi sostiene che il tempo delle follie è finito. Almeno per ora. Il calciomercato deve alimentare sogni e fare felici i tifosi, ma a patto che non si voli talmente alto da mettere a serio rischio i bilanci di ogni club. L’effetto pandemia procurerà una perdita di quattro miliardi (sottolineiamo miliardi) per le stagioni 2019-2020 e 2020-2021. Ora, è anche giusto che – dal suo punto di vista – il Napoli continui a chiedere 80 milioni e passa al Manchester City per la cessione di Kalidou Koulibaly, ognuno può giocare al rialzo quanto ritiene”.

“Anche perché non troppi anni fa il Napoli aveva davvero detto no a una proposta da 110 per KK. Ma non troppi anni fa il PSG era arrivato a offrire 60 milioni per Allan che – anche lui – è andato all’Everton per una cifra completamente ridimensionata. Quindi, inutile fare troppi giri: i 70 milioni di oggi, quelli che il Manchester City mette sul tavolo aggiungendo bonus, sono i 110 di ieri. E i 70 di oggi saranno i 50 domani. E’ giusto che il Napoli faccia i suoi calcoli, ma la morale diventa automatica: prendere o lasciare. Non dimenticando che lasciare significherebbe una valutazione ancora più ridimensionata del cartellino nelle prossime sessioni di mercato”.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Parma Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.