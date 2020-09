Calciomercato Napoli, il Paris Saint-Germain sfida il Manchester City per Kalidou Koulibaly

Da diverse settimane il Manchester City sta lavorando per acquistare Kalidou Koulibaly, ma sembra che negli ultimi giorni si sia fatta forte la figura di un’altra pretendente: il Paris Saint-Germain. I francesi si stanno interessando in maniera concreta al senegalese. Sarebbe pronto, dunque, un testa a testa tra le due big europee, con il Napoli che continua a chiedere più di 70 milioni per lasciar partire il difensore.

Fali Ramadani, agente di Kalidou Koulibaly, resta intanto la figura centrale nelle trattative per portare il difensore senegalese alla corte di Pep Guardiola. I rapporti tra Napoli e Manchester City non sono particolarmente idilliaci dopo il caso di Jorginho e anche per questo la trattativa fatica a decollare. Aurelio De Laurentiis non ritiene sufficienti nemmeno 70 milioni di Euro. Il Paris Saint-Germain approfitterà sicuramente delle difficoltà con gli inglesi per inserirsi nell’operazione. Manca quasi un mese alla fine del mercato e il tempo per far pervenire l’offerta desiderata c’è tutto.

