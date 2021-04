Aleksander Ceferin contro Andrea Agnelli: “Mai conosciuto uno così falso. E pensare che la Juventus giocava in Serie B…”

Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin è intervenuto in conferenza stampa andando all’attacco della Superlega e in particolare di Andrea Agnelli. “Il mondo del calcio è unito, i governi sono uniti, siamo tutti uniti contro questo progetto senza senso. I calciatori che parteciperanno alla Superlega non disputeranno né il Mondiale né l’Europeo. Non potranno rappresentare le squadre nazionali. L’Uefa distribuisce il 90 per cento dei ricavi reinvestendoli nel movimento. Per l’Uefa non è solo una questione di soldi, per la Superlega sì. Fa gli interessi di una dozzina, non vorrei chiamarli quella sporca dozzina. Il principio di base non può cambiare, la solidarietà è qualcosa di eterno. Ma per qualcuno questo concetto non esiste, l’unica cosa che esiste è il denaro nelle loro tasche”.

“Non ho mai visto una persona mentire così tante volte e così insistentemente come Andrea Agnelli. Mai conosciuto uno così falso. L’ho sentito sabato pomeriggio e mi aveva rassicurato sul fatto che fossero tutte bugie. Evidentemente, l’avidità consente a tutti i valori umani di evaporare… Poi il giorno dopo aver spento il telefono ha fatto l’annuncio. Con Agnelli c’è qualcosa di personale perché lo conosco da troppo tempo ma non pretendo che tornino in ginocchio… Solo una piccola parte del mondo del calcio è corrotta. Accecata da avidità, a cui del calcio non interessa. Alcuni club non pensano alle reti segnate ma ai loro conti in banca. Ho conosciuto pochi bugiardi e molte buone persone. E pensare che fino a qualche anno fa la Juve giocava in Serie B, mentre in Inghilterra dominava l’Aston Villa prima dell’avvento di Alex Ferguson al Manchester United”.