Sandro Piccinini contro la Superlega: “Atalanta, Napoli e Lazio dimostrano che si può fare bel calcio con i bilanci a posto”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Sandro Piccinini, che ha parlato della novità della Superlega. “Non mi addentro in discorsi in stile ricchi contro poveri e non mi interessa tanto, so bene che un club è un ente privato che può fare ciò che vuole dei propri soldi. Non mi piace proprio dal punto di vista della formula sportiva, cioè il fatto che sia una manifestazione dedicata a soli 20 club di cui 15 permanenti solo perché hanno un bacino di utenza enorme e tanti soldi potenziali. Ci sarebbero 2 gironi con 10 squadre ciascuno con partite di andata e ritorno, si rischia di annoiare e si perde l’effetto evento. Chi pensa che si possano replicare all’infinito i vari PSG-Bayern Monaco fa un errore macroscopico. La formula della Champions garantisce questo evento, che se diventa routine perde di efficacia”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Si preannunciano anche battaglie legali a meno che questa non sia una strategia per ottenere garanzie dall’UEFA. Chissà le battaglie come e quando finiranno. Io però non capisco la motivazione che sta alla base di questa scelta, cioè cercare di risanare i bilanci cercando di incassare, quando invece Atalanta, Napoli e Lazio per esempio dimostrano che si può fare bel calcio con i bilanci a posto. Anche perché non si esce aumentando gli introiti ma riducendo i costi. Magari poi inseguito JP Morgan i 3 milioni non li darà più. Quando la sesta incontra la nona poi che cosa succede, specie quando quelle sfide vengono proposte tutti gli anni? Quando per sanare un debito cerchi qualsiasi soluzione che possa risolvere il problema domani non puoi troppo azzardare se poi funzionerà tra 3 anni. Anche perché i dirigenti protagonisti di questa iniziativa magari non ci saranno più”.