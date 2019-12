Zeru tituli per Sarri: l’ex allenatore azzurro perde la Supercoppa Italiana

Sconfitta amara e a tratti inaspettata quella rimediata dalla Juventus di Maurizio Sarri a Riyad. La Supercoppa Italiana è andata alla Lazio che ha battuto i bianconeri col risultato di 1-3. A segno Luis Alberto e Dybala nel primo tempo, poi i goal di Lulic e di Cataldi nel finale. I biancocelesti avevano già battuto la “Vecchia Signora” in campionato e si sono ripetuti a distanza di due settimane, senza bisogno di giocare i supplementari.

Da quando è approdato sulla panchina bianconera, Sarri non ha ottenuto risultati eccelsi. La vittoria del campionato è in dubbio perché l’Inter di Conte non molla un centimetro. La Supercoppa Italiana poteva essere l’occasione per rimpolpare la propria bacheca personale e vincere il primo trofeo alla Juve. Obiettivo fallito, però. Nemmeno la presenza di Cristiano Ronaldo, rimasto a secco, è servita a molto. La Lazio è stata premiata per la sua migliore concretezza e la Juve è rimasta in 10 prima di subire il terzo goal. Sarà un brutto Natale per Sarri.