Sassuolo, fuori Mertens!

Sono state ufficializzate da pochi minuti le formazioni di Sassuolo-Napoli. Novità dell’ultim’ora per il Napoli. Gattuso ha scelto di far scendere in campo Callejon e non Lozano. In avanti presenti Milik e Insigne per completare l’attacco napoletano. Confermato Luperto accanto a Manolas. Fuori Mertens, dunque. Il belga sembrava uno degli uomini più in forma a disposizione della rosa partenopea, ma Insigne deve ritrovare ancora il passo migliore. Gattuso vuole puntare Lorenzo senza nascondersi. L’esterno deve riconquistare la fiducia dei tifosi e soprattutto conservare la continuità per non perdere la Nazionale e gli Europei. Non sorprende la presenza in porta di Meret; il mister non vuole fare troppe turnazioni tra i pali. A poco a poco le convinzioni e le gerarchie di Gattuso stanno prendendo forma.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Fabian, Allan, Zielinski, Callejon, Milik Insigne.

Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Duncan, Obiang; D.Berardi, Locatelli, Boga; Caputo.