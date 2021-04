Walter Novellino vede lontano: “Credo che Aurelio De Laurentiis stia già lavorando alla permanenza di Gennaro Gattuso in silenzio”

Il mister Walter Novellino ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli azzurri durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo. “Scudetto? Credo che l’Inter vincerà perché ha Antonio Conte in panchina, ovvero un allenatore che è stato capace di trascinare i suoi calciatori con il suo carattere da leader, da condottiero. Senza Conte l’Inter non avrebbe fatto quello che ha fatto quest’anno. Il suo carattere e la sua personalità sono stati determinanti”.

“Per quanto riguarda il Napoli, credo che sia evidente il feeling tra la squadra e Gattuso. Credo che De Laurentiis stia già lavorando alla permanenza di Gattuso in silenzio. Si vede il gioco. Ora si vede tutto con la squadra al completo. Gattuso è bravo tatticamente ed è bravo a dare un gioco alla squadra”, ha aggiunto il tecnico. Al momento il rapporto tra Gennaro Gattuso e Aurelio De Laurentiis è praticamente congelato.

