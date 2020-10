Vincenzo Spadafora contro Andrea Agnelli: Cristiano Ronaldo ha violato il protocollo?

Secondo il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, nel recarsi in Portogallo per rispondere alla chiamata della Nazionale Cristiano Ronaldo ha violato il protocollo. Andrea Agnelli, presidente della Juventus, gli ha risposto a distanza, durante l’ultima assemblea degli azionisti. “Chiamate il Ministero e fatevi spiegare cosa ha violato, io applico il Protocollo Federale per la Juventus. Io di mestiere faccio il dirigente sportivo. Se chiedete perché ha violato una legge dello Stato, dovete chiederlo al Ministro. Io non posso dare autorizzazioni sanitarie, dovete chiedere ad altri”.

“A quel che risulta in merito al viaggio di andata è stata la stessa società a segnalare alla Asl che alcuni giocatori avevano ‘rotto’ l’isolamento fiduciario senza averne l’autorizzazione, tanto che il direttore del dipartimento di prevenzione della Asl di Torino ha dichiarato di aver dovuto trasmettere in Procura i nomi”, ha ribattuto il ministro all’Ansa. Adesso in molti invocano una punizione esemplare per il campione portoghese.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Napoli Atalanta. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.