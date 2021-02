Vincenzo Italiano specifica: “Aurelio De Laurentiis mi ha stupito, ma non mettiamo in giro cose su me e il Napoli”

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, si è concesso a un’intervista al Corriere dello Sport per parlare dell’ottimo campionato sin qui disputato dalla sua squadra e della stima che il Napoli avrebbe manifestato di recente nei suoi confronti. “De Laurentiis quando è venuto a complimentarsi negli spogliatoi mi ha stupito. Una gran bella soddisfazione. Però non mettiamo in giro cose su me e il Napoli, per favore. Magari bastasse l’attestato di stima di un presidente per avere un contratto”.

“Io credo che per un allenatore la prima cosa da realizzare sia l’empatia con i giocatori. Fatto questo, può accadere qualcosa di travolgente in qualsiasi squadra. Dal Milan si Sacchi al Barcellona di Guardiola, non ho mai visto una squadra vincere senza un’idea di gioco”, ha aggiunto il mister dei liguri. Il Napoli potrebbe cambiare allenatore a breve e sta comunque sondando diversi profili in giro. Al momento, comunque, non potrebbe essere Vincenzo Italiano a rappresentare il futuro azzurro.