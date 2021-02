Andrea Pirlo snobba Gennaro Gattuso: “Mi dispiace per Rino, ma io ho i miei problemi”

Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Juventus. “Sarà una gara stile Supercoppa, una gara importante per tutte e due le squadre. Ci sarà grande tensione anche per l’importanza dei tre punti, noi veniamo da un grande momento mentre loro forse un po’ meno. Arthur ha questa calcificazione che si dovrà vedere di giorno in giorno, ha molto dolore speriamo passi velocemente. Dybala va valutato perché il dolore la ginocchio persiste ma anche lui sarà da valutare. Bonucci si allenerà oggi con noi e poi vedremo se portarlo a Napoli o no. Stesso discorso per Ramsey”.

“Gattuso a rischio? Fa parte del nostro lavoro, può capitare di essere mandati via ma noi pensiamo sempre di fare il massimo. Io non ho nessun problema a riguardo, mi dispiace per Rino, ma io ho i miei problemi e devo pensare a questo. Il nostro obiettivo è vincere le partite. In Supercoppa venivamo da una partita sbagliata e da lì è iniziato un cammino più convincente. Però avevamo sempre detto che avevamo bisogno di tempo”.