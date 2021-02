Valter De Maggio lancia l’allarme: “Il fratello di Victor Osimhen si è lasciato andare a considerazioni che potrebbero creare dei problemi allo spogliatoio azzurro”

Nel corso di Radio Goal, sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio ha commentato le dichiarazioni del fratello di Victor Osimhen a Radio Marte. “Il fratello di Victor Osimhen, in un’altra radio napoletana, si è lasciato andare a delle considerazioni che potrebbero creare dei problemi allo spogliatoio azzurro. Ricordano quelle utilizzare dalla procuratrice Wanda Nara. La moglie di Icardi disse che l’argentino non era servito bene dai compagni. Il giorno dopo lo spogliatoio attaccò Icardi e sappiamo tutti come andò a finire”.

Ecco le frasi incriminate. “Victor sta benissimo, è al top, non gli manca nulla. Il Napoli, però, non gioca per il suo attaccante, non lo assiste a dovere e non esalta le sue capacità di bomber. Mancano gli assist giusti. Se questo non cambierà, non potrà segnare tutti i gol che spera di fare. Restare fuori lo ha penalizzato, ma da quando è tornato non è stato messo in condizione di esprimersi al meglio. Il Napoli deve giocare più da squadra e più per lui. Se c’è un po’ di malumore, da questo punto di vista? Sì”.