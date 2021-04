Umberto Chiariello sentenzia: “Questa Juve è veramente inguardabile”

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato la partita del Napoli contro il Crotone nel suo editoriale. “Non essendoci scontri diretti ogni grande avrebbe dovuto fare il proprio compitino, ed invece hanno vinto con fatica Atalanta, Napoli e Lazio, e hanno pareggiato Juve, Roma e Milan con quest’ultimo che vede allontanarsi lo scudetto e si fa risucchiare nella bagarre Champions. Il derby di Torino sembrava essere una gara di passaggio alla madre di tutte le battaglie per la Champions, ossia Juve-Napoli. Negli anni passati questa gara era stata uno scontro per lo scudetto, mentre ora è una sfida che vale l’accesso alla Champions, che dal punto di vista emozionale vale certamente meno, ma da quello finanziario pesa tantissimo forse anche più di uno scudetto. La qualificazione in Champions significa dare una bella rattoppata ai conti delle due società”.

“Avevo detto che dovevamo sperare di non dover fare la corsa solo sulla Juve, per la metà d’Italia non juventina sarebbe fantastico vedere Agnelli che perora la causa della Superlega non qualificarsi neanche per la Champions. Il Napoli, a pari punti con la Juve, è in vantaggio negli scontri diretti con i bianconeri e lo sarà ancora non perdendo a Torino. Quindi ora gli azzurri hanno il pieno diritto di credere nella Champions. Il Napoli contro la Juve deve cercare di uscire indenne dallo scontro. Questa Juve è veramente inguardabile, continua a prendere gol, perfino Szczęsny sta perdendo colpi, quindi ora a Torino stanno cadendo le certezze. Festini, esclusioni, multe, l’ambiente si sta un po’ sgretolando. (…) Il Napoli non lotterà per lo scudetto ma aveva tutto per potersi inserire a certi livelli. Ora a noi interessa solo che il Napoli vada in Champions, è questo quel che conta”.