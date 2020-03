Umberto Chiariello contro Aurelio De Laurentiis: “Non puoi ripartire con dei leader storici che sfiduci o metti sul mercato”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ ha parlato Umberto Chiariello, giornalista e volto noto di Canale 21, con il suo EditoNapoli: “La lezione di quest’anno ad Aurelio De Laurentiis è bastata. Ancelotti non è stato l’unico responsabile, non puoi ripartire con dei leader storici che sfiduci o metti sul mercato anticipatamente. Il calcio è bugia, devi dire “Koulibaly sarà nostro tutta la vita”, “Callejon e Mertens li vogliamo tutta la vita”. Un presidente non fa il guerrafondaio, non fa Aurelione il centurione, non fa l’appicciafuoco ma fa il pompiere, il punto di riferimento degli altri”.

Insomma, il futuro del Napoli rimane ancora in bilico. Molti senatori sembrano seriamente sul punto di partenza, nonostante l’imminente rinnovo per Dries Mertens. Arkadiusz Milik potrebbe cambiare aria proprio a causa dello spazio concesso al belga. José Callejon è in dubbio, ma Kalidou Koulibaly è praticamente sul mercato. La cessione del senegalese servirà per risanare il buco prodotto dal mancato accesso in Champions.