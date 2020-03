Umberto Chiariello avverte: “Se il calcio italiano non riceve i soldi dalle pay tv perde la gran parte degli introiti”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista e volto noto di Canale 21, con il suo EditoNuovo. “C’era un famosa frase di Totò “Io non pago” e torna drammaticamente di moda in questo momento. Si approssima la sesta tranche di pagamento delle pay tv al calcio italiano: Sky e DAZN devono corrispondere i soldi, ma i legali stanno valutando di contestare la cifra ai club per eccessiva onerosità. I nodi stanno venendo al pettine. Se il calcio italiano non riceve i soldi dalle pay tv perde la gran parte degli introiti, la base su cui si forma il sistema calcio. Nel frattempo il CODACONS e gli utenti cominciano a chiedere la restituzione dei soldi per servizio non fruito. Se anche il calcio, come il rugby, dovesse arrendersi si rischia una stagione di non ritorno”. Sono già centinaia le richieste di disdetta da parte degli utenti a Sky.