UEFA piena di debiti: il Coronavirus non ha colpito solo i club della Superlega

Il Sole 24 Ore ha fatto il punto della situazione finanziaria della UEFA dopo il caso della Superlega. Nello specifico, il deficit complessivo fra il 2016 e il 2020 ammonta a 132 milioni di Euro, con un passivo di 74 milioni nella stagione 2019/2020. Un quadro che è andato peggiorando col passare del tempo, sotto la guida di Aleksander Ceferin: 52 erano i milioni di perdita nel quadriennio dal 2008 al 2012, con un avanzo di 12 milioni nel periodo tra il 2012 e il 2016.

La situazione è crollata definitivamente con lo scoppio della pandemia globale del Coronavirus, che ha portato nel 2020 alla perdita di 819 milioni di ricavi previsti. Dei 3 miliardi di introiti derivati, soltanto 149 milioni sono rimasti alla UEFA, con oltre 2 miliardi redistribuiti tra i club coinvolti in Champions e in Europa League, con 2 miliardi e mezzo divisi in diritti televisivi e 417 milioni in ricavi commerciali complessivi. Insomma, anche la UEFA ha i suoi grattacapi. Con queste premesse, trovare un accordo con i club fondatori della Superlega sarà ancora più complicato.