Superlega, il Napoli non firma la lettera contro Juventus, Inter e Milan

11 club di Serie A hanno inviato una lettera al presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino con cui si chiedono sanzioni per Juventus, Inter e Milan dopo il caso della Superlega. Il Napoli è tra le poche squadre che non l’hanno firmata, dimostrando di stare dalla parte del blocco delle grandi. D’altro canto, un consesso di ricchi era il desiderio di Aurelio De Laurentiis da anni.

“Oltre al contenuto del messaggio, sono da sottolineare i mittenti: undici società, Roma, Torino, Bologna, Parma, Genoa, Cagliari, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento e Crotone. Restano fuori Napoli, Lazio, Fiorentina, Atalanta e Verona. Che con Inter e Juventus formano il blocco dei sette club che all’interno dell’assemblea condividono idee e strategie. Dalla maggioranza si è staccata anche l’Udinese. Nemmeno il terremoto Superlega ha dunque frantumato il fronte: le cinque continuano a proteggere gli ex ribelli, nonostante il tentativo (fallito) di svilire la Serie A e raccogliere altrove risorse tutte per loro”, si legge su La Gazzetta dello Sport.

