Udinese, Luca Gotti dopo la sconfitta: “Mentalmente il Napoli mi è sembrato molto fresco”

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta rimediata col Napoli. “Abbiamo trovato un ottimo Napoli in un momento di grande emergenza fisica nostro. Avevamo tante assenze e sono scesi in campo contemporaneamente diversi ragazzi che si sono messi a disposizione nonostante non fossero in condizione. Il Napoli in un grande stato di forma e una grande emergenza nostra hanno messo in luce tutti i nostri limiti stasera. Mentalmente il Napoli mi è sembrato molto fresco. Anche fisicamente li ho visti bene fino alla fine”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Alcuni miei giocatori hanno avuto una crescita marcata. E questo è uno degli obiettivi del nostro club. E poi il fatto di essere partiti con grandi difficoltà in questo campionato ed esser sempre venuti fuori dai 2-3 momenti di tempesta. Stasera vicino all’epilogo del campionato siamo andati incontro alla sconfitta più sonante. Mi dispiace molto perché dal punto di vista dell’atteggiamento la squadra ha sempre risposto presente. C’era grande difficoltà generale“.