Umberto Chiariello sottolinea: “Scendere per primi in campo si rivela un vantaggio per gli azzurri”

Durante ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato il 5-1 del Napoli sull’Udinese con il suo editoriale: “La cooperativa del gol colpisce ancora. Il Napoli di questi tempi è una formazione in grande spolvero. Si temeva che dopo quanto accaduto a Benevento ci potesse essere qualche strascico polemico e anche arbitrale, che Osimhen diffidato potesse incorrere in qualche sanzione arbitrale, e ad un certo punto Gattuso ha tremato dopo un fallo di mano dell’attaccante. Ha avuto solo un attimo di perplessità quando Okaka si è inventato un gol improvviso. Per il resto con tanta pazienza e qualità, con un Fabian Ruiz finalmente padrone del centrocampo, il Napoli è riuscito tante palle gol. L’Udinese ha giocato basso, ha sbagliato tanto in fase d’uscita e ha tirato in porta pochissimo. Era abbastanza chiaro che la squadra di Gotti avesse motivazioni abbastanza minime”.

“Senza se e senza ma la partita dell’anno è ancora una volta quella di Firenze, ma con premesse diverse. Se non è corretto che la Lega non si imponga sui broadcaster per fare giocare le ultime giornate in contemporanea, scendere per primi in campo si rivela un vantaggio per gli azzurri. Avendo sbrigato con una certa sveltezza la propria pratica adesso mettono pressione su tutte le altre. (…) Gli azzurri restano comunque padroni del proprio destino. Oltre aver impressionato gli avversari hanno messo una pressione enorme su tutti e questo, in un finale di stagione nel quale a qualcuno possono mancare le gambe, può essere un fattore psicologico determinante”.