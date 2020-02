TUTTOSPORT – Una trappola per Gennaro Gattuso

La prima pagina di Tuttosport apre con: “Sarri, sveglia”, Juve, scatta l’allarme dopo il ko di Verona. Il tecnico deve intervenire sulla mentalità della squadra e sulla forma di alcuni singoli come Miralem Pjanic, Paulo Dybala e Gonzalo Higuain. Spazio anche alla vittoria dell’Inter nel derby di Milano: “Grande Inter, Juve presa!”. Che rimonta nel derby: da 0-2 a 4-2.

Per quanto concerne gli azzurri, il Napoli finisce nella trappola di una gara che Gennaro Gattuso temeva, venendo penalizzato anche dalla decisioni arbitrali. Questa l’analisi del giornale piemontese oggi in edicola, che spiega come aveva ragione il mister dei partenopei a ritenere il match ricco di insidie. Una trappola, scrive il quotidiano, nella quale il Napoli ci è finito in maniera sciagurata, anche grazie alla spintarella decisiva dell’arbitro Antonio Giua che sull’1-2 ha giudicato simulazione la caduta in area di Arkadiusz Milik, provocata dal fallo di Giulio Donati. Un’azione simile a quella di Cristiano Ronaldo contro il Genoa, in cui lo stesso arbitro decretò il rigore.