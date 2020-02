Napoli, nuovo accordo con la Kappa: il comunicato ufficiale

in

Napoli e Kappa ancora insieme. Almeno per le prossime due stagioni. L’annuncio ufficiale dell’accordo con lo sponsor tecnico, infatti, arriva direttamente dal sito ufficiale della società, che ha pubblicato un comunicato al riguardo. Grande continuità anche sotto questo punto di vista. I tempi della Macron sono lontani. “Il Gruppo BasicNet e la SSC Napoli S.p.A. sono lieti di annunciare il prolungamento dell’accordo di sponsorizzazione fra la società partenopea, già vestita Kappa dal 2015, ed il marchio del Gruppo torinese per due ulteriori Stagioni Sportive”.

“Il rinnovo di due anni rispetto l’accordo in scadenza al 30 giugno 2020 è stato fortemente voluto da Marco Boglione – Presidente della BasicNet Spa – e da Aurelio De Laurentiis – Presidente della SSC Napoli. Nell’ottica di poter discutere i termini di un nuovo accordo di più lungo periodo senza interferire con l’andamento delle attività industriali correlate già in corso per le prossime due stagioni sportive”. Questo quanto si legge sul sito ufficiale.