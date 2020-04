TUTTOSPORT – “Trezegol vota Mauro Icardi, ma ora è Arkadiusz Milik l’idea più forte per la Juventus”

L’edizione di oggi di Tuttosport apre in prima pagina con l’argomento della ripresa del campionato e con le date individuate finora per ricominciare a giocare. I ritiri delle squadre si dovrebbero tenere dal 18 maggio, per poi ripartire ufficialmente con le gare il 6 giugno e terminare tutto per il 2 agosto. Spazio al mercato in casa Juventus, con Arkadiusz Milik indicato come principale obiettivo per rinforzare l’attacco bianconero.

Un’intervista all’ex attaccante francese David Trezeguet ha toccato anche questo argomento. “Trezegol vota Icardi: l’ex grande bomber spinge per l’argentino alla Juve, ma ora è Milik l’idea più forte per l’attacco bianconero”. Quello di Mauro Icardi risulta sempre e comunque un nome appetibile quanto difficilmente raggiungibile. Sicuramente, la pista che porta al polacco è più percorribile. Insomma, tutto lascia pensare che non ci sia nulla che possa impedire il trasferimento. I tifosi partenopei si stanno preparando all’ennesimo addio di un big. In pochi anni, nonostante due infortuni non indifferenti, Arkadiusz Milik si è sempre fatto valere.