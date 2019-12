TUTTOSPORT – Prima Pagina: “Super Lazio!” e “Ringhia Napoli!”

L’edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con il titolo “Super Lazio!”. I biancocelesti di Simone Inzaghi si sono imposti per 3 a 1 sulla Juventus nella Supercoppa Italiana, aggiudicandosi il trofeo a Riyad. Seconda vittoria per la Lazio sulla Juventus nel giro di due settimane e con il medesimo risultato. Goal di Luis Alberto, Lulic e Cataldi, inutile il pareggio di Dybala alla fine del primo tempo. Sarri deluso: “Mi sembravano brillanti in rifinitura, invece eravamo a corto di energie”. Spazio anche al duro attacco di Lapo Elkann, che su Twitter ha scritto: “Juve, vergognati!”. Post che ha suscitato non poche polemiche anche nell’ambiente bianconero.

Poco spazio, invece, dedicato al Napoli. Almeno nella prima pagina, che si limita a un Ringhia Napoli!” accompagnato da “Sinisa da Europa”. Gli azzurri sono tornati alla vittoria dopo due mesi espugnando il Mapei Stadium, dove Sarri non aveva mai vinto. La zona Champions, comunque, resta lontanissima.