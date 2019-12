Addio, Ghoulam

Il futuro di Faouzi Ghoulam è ormai lontano da Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato da parte dei media, il terzino algerino non rientra più tra i piani della società azzurra, che non vuole più puntare su di lui. Le condizioni fisiche del giocatore continuano a rimanere precarie. A nulla è servito saltare la Coppa d’Africa vinta proprio dalla sua Algeria: oltre al danno, la beffa. Ghoulam non dovrebbe mai più scendere in campo con la maglia del Napoli.

Non a caso, Gattuso ha già chiesto a Giuntoli due rinforzi quali un regista ed un terzino mancino. Ghoulam dovrebbe finire all’Olympique Marsiglia nel mercato invernale, lo stesso che lo aveva portato all’ombra del Vesuvio 6 anni fa. La sessione di gennaio non è mai stata particolarmente fruttifera per il Napoli, ma proprio nel 2014 l’arrivo di Ghoulam aveva impressionato gli addetti ai lavori che lo etichettarono quasi subito come un acquisto di valore. Nel momento migliore della sua carriera, però, l’esterno si è infortunato gravemente e non è più tornato quello di prima.