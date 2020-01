TUTTOSPORT – Sarri: “Avrò 3 Palloni d’Oro!”

“Avrò 3 Palloni d’Oro!”. Queste le parole di Maurizio Sarri con le quali Tuttosport titola oggi in prima. Il mister bianconero è chiaro: “Mi scoccia sapere che c’è chi ne ha vinto uno in più di CR7, aiuterò Cristiano a conquistare il prossimo. Poi toccherà a Dybala e De Ligt”. Insomma, soprattutto il portoghese continua sempre a far parlare di sé. Spazio anche alla Coppa Italia, con i risultati degli ottavi di finale ormai conclusi. I quarti vedranno di fronte Napoli e Lazio, Inter e Fiorentina, Juventus e Roma e Milan e Torino. Le partite saranno anticipate per ragioni televisive e gli azzurri non hanno visto di buon occhio la novità dell’ultimo momento. Il calendario prevede il big match con la Juventus al San Paolo subito dopo quello con la Fiorentina.

Non si parla troppo del calciomercato del Napoli. Anzi, gli acquisti invernale dovrebbero essersi già conclusi con gli arrivi di Diego Demme e Stanislav Lobotka.