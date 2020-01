TUTTOSPORT – “Ringhio Napoli, Lazio eliminata”

in

La prima pagina di oggi del quotidiano piemontese Tuttosport apre con il titolo “Juve-Inter, Chong!“. I nerazzurri hanno incontrato l’agente dell’olandese che piace anche ai bianconeri: il duello si scalda. Stasera la Roma allo Stadium: in palio la semifinale di Coppa Italia. L’avversario sarà la Juventus. Il Napoli sarà spettatore dall’altra parte del tabellone, dove ha già conquistato la semifinale battendo la Lazio. Il successo sui biancocelesti può trasformare la stagione dei partenopei. Non a caso, anche la squadra di Gennaro Gattuso si prende il suo titolo: “Ringhio Napoli, Lazio eliminata“, prodezza di Lorenzo Insigne, Ciro Immobile sbaglia goffamente un rigore. 4 pali e due espulsi.

Adesso il cammino del Napoli potrebbe essere in discesa. Certo, battere la Juventus sarebbe un’impresa, ma l’essenziale è non fallire nelle semifinali di Coppa Italia. Con tutta probabilità, l’avversario sarà l’Inter, ma il Napoli avrà il vantaggio di giocare il ritorno in casa. Persino la sfida di Champions col Barcellona assume un altro fascino dopo le certezze maturate con la vittoria sulla Lazio.