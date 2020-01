Napoli, i giocatori festeggiano sui social: Kostas Manolas l’uomo di più parole

Diversi giocatori del Napoli hanno celebrato sui propri social la vittoria in Coppa Italia contro la Lazio. Lorenzo Insigne, che ha realizzato il goal decisivo, ha condiviso un messaggio su Twitter con un emblematico “Forza Napoli Sempre” che allontana tutti i vari malumori di questi giorni. Piotr Zielinski ha scritto: “Grande partita… bravi ragazzi“. Anche Amin Younes, sul piede di partenza, ha scritto un post su Twitter per complimentarsi con i compagni: “Grandi i tifosi, semifinale. Complimenti alla squadra”. A spendersi di più è stato Kostas Manolas, autore di una bella prova in una gara che per lui aveva anche un po’ il sapore di un derby. “Vittoria sofferta ma meritata!! Serve questa grinta sempre !! Bravi tutti ora testa a campionato !! Forza ragazzi”. D’altro canto, già con la maglia della Roma il greco si era reso protagonista di grandi imprese sul campo. Chissà che proprio contro il Barcellona non riesca a ripetere il miracolo di due anni fa…