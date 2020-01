TUTTOSPORT – “Pigliatutto!” è il titolo sul mercato, ma si parla anche di Gonzalo Higuain

“Pigliatutto!” è il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport in edicola questa mattina su Inter e Juventus. Beppe Marotta regala Christian Eriksen ad Antonio Conte e ora vuole Olivier Giroud. I bianconeri vanno su Paul Pogba e su Sandro Tonali per la prossima stagione. Spazio anche per i rossoneri nella prima pagina del quotidiano questa mattina nel taglio basso con questo titolo: “Ancora Rebic!“. Terza vittoria di fila e sesto posto conquistato in attesa delle altre gare. I rossoneri puntano decisi alla zona Europa. “Mazzarri, tutto in 72 ore” è invece il titolo in taglio basso della prima pagina per l’allenatore granata. Il quotidiano parla oggi anche di Gonzalo Higuain, diventato bestia nera del Napoli. L’argentino ha segnato 6 goal in 7 partite contro i partenopei. I tifosi non hanno dimenticato il tradimento dell’ex, che si unisce a quello del mister Maurizio Sarri. Sono diversi i temi che caratterizzeranno Napoli-Juventus domani sera.