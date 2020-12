TUTTOSPORT – Napoli, Fernando Llorente può tornare alla Juventus

in

L’edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con il mercato della Juventus e con i bianconeri interessati a Fernando Llorente e Mesut Ozil. “L’attaccante del Napoli è ritenuto una garanzia e può tornare alla Juventus dopo la Supercoppa. Il centrocampista si propone: ritroverebbe Ronaldo dopo i 3 anni di Real”. Ancora mercato in alto: “Dybala-Eriksen, Parigi chiama”.

Insomma, gli scenari del mercato invernale che è alle porte dovrebbero coinvolgere anche il Napoli. Fernando Llorente sembrava essere diventato un ex giocatore con l’avvento di Gennaro Gattuso, invece ha trovato spazio nell’ultima partita dell’anno. A Torino hanno conservato bei ricordi dello spagnolo, ingaggiato dalla “Vecchia Signora” nel 2013. Di certo oggi Fernando Llorente non rientra più tra i piani tecnici del Napoli. Riconsegnarlo alla Juventus potrebbe anche ammorbidire i rapporti tra i due club dopo gli eventi recenti.