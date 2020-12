GAZZETTA – Gennaro Gattuso è una garanzia per il Napoli

“Le sfide di Gattuso: la miastenia e il rilancio del Napoli”. Questo è il titolo che La Gazzetta dello Sport dedica al Napoli in prima pagina. In primo piano, poi, c’è il Milan. “A tutto Gaz”. E’ questo il titolo d’apertura dell’edizione odierna del giornale, che fa riferimento al Milan e ad un’intervista con l’amministratore delegato rossonero Ivan Gazidis. “Noi senza limiti: non possiamo sentirci appagati. Nemmeno per un attimo. Quanto resta Elliott? Niente scadenze, Gordon Singer tifa e ci segue sempre. Il futuro di Ibra lo decideremo insieme. Rinnovi di Gigio e Calhanoglu? Clima positivo”.

Sul Napoli: “Su Gattuso il club ha investito per tentare la scalata allo scudetto e lui non vuole venire meno all’impegno preso. La qualità in organico c’è, occorrono scelte che chiedono coraggio. E Rino ne ha davvero tanto, una garanzia, per il club e per il progetto tecnico”.